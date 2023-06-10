الشرطة السعودية تنشر فيديو لمداهمة وكرين لترويج مخدرات بالرياض

2023/06/10 | 04:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة السعودية، الجمعة، القبض على 7 مواطنين في عملية أمنية ميدانية لمداهمة موقعين اتخذا وكرين لترويج المخدرات في منطقة الرياض.

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