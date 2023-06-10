قبل انطلاق مشواره مع

2023/06/10 | 06:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل نجم كرة القدم ليونيل ميسي إلى بكين السبت لخوض مباراة ودية قبل انضمامه لنادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي.

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