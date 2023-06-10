محمد بن سلمان وبايدن.. كاتب سعودي يعلق على مقال صحيفة أمريكية أثار تفاعلا

2023/06/10 | 07:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقال بعنوان "ولي العهد السعودي هدد بألم اقتصادي ’كبير‘ للولايات المتحدة وسط نزاع نفطي".

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