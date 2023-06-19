مسرور بارزاني: نشكر أمريكا على اهتمامها بتعزيز علاقاتها مع الإقليم

2023/06/19 | 13:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

قدم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، شكره إلى الولايات المتحدة الأمريكية على اهتمامها بتعزيز علاقاتها مع الإقليم من خلال القطاع الخاص.

وذكر بيان لحكومة الإقليم أن “رئيس حكومة إقليم كردستان استقبل وفداً من غرفة التجارة الأمريكية”.

وقدم نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، نبذة عن أهداف الزيارة وتشكيلة الوفد الذي ضم ممثلي عدد من الشركات الأمريكية في مجال التنمية الزراعية”.

وشكر بارزاني، الولايات المتحدة الأمريكية على اهتمامها بتعزيز علاقاتها مع الإقليم من خلال القطاع الخاص، مسلطاً الضوء على الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجال التنويع الاقتصادي والاهتمام بالقطاع الزراعي وإرساء بنية اقتصادية متينة وتفعيل النظام المصرفي وتقديم الخدمات العامة إلكترونياً”.

وأشار إلى أن “هدفنا يتمثل بجعل إقليم كردستان مركزاً زراعياً وتجارياً مهماً في المنطقة من أجل توفير الأمن الغذائي، وتشجيع الشركات الأمريكية على تعزيز استثماراتها في إقليم كردستان، ولا سيّما في مجال الطاقة المتجددة والشؤون المصرفية، مجددا “استعداد إقليم كردستان لتقديم كل ما يلزم من تسهيلات وتنسيق بهذا الشأن”.