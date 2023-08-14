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أتلتيكو مدريد يستهل موسمه بثلاثية في شباك غرناطة

أتلتيكو مدريد يستهل موسمه بثلاثية في شباك غرناطة
أتلتيكو مدريد يستهل موسمه بثلاثية في شباك غرناطة
2023/08/15 | 01:30 - المصدر: واع

متابعة - واع
فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه غرناطة مساء الإثنين بنتيجة (3-1) في المباراة الأولى للفريقين بالموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، تأخر الهدف الأول حتى الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، عندما افتتح المهاجم ألفارو موراتا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة (45+1).

وفي الشوط الثاني، أدرك الضيوف التعادل عن طريق المهاجم الشاب صامويل أوموروديون في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وبعد 5 دقائق فقط، استعاد "الأتلتي" التفوق في النتيجة من جديد بواسطة المهاجم الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 67 بعد أن تلقى تمريرة حاسمة من جانب كاراسكو.

وفي الوقت الضائع سجل الروخيبلانكوس الهدف الثالث (3-1) عن طريق لاعب الوسط ماركوس يورينتي.

بهذا الفوز، استهل أتلتيكو الموسم بشكل جيد، ليضمن النقاط الثلاثة في الجولة الأولى، محتلا المركز الخامس بفارق الأهداف عن أوساسونا ورايو فاليكانو وريال مدريد وبيتيس، بينما يقبع غرناطة دون نقاط بالمركز الرابع عشر.



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