اخبار العراق الان

ارتفاع أسعار النفط مع شح الامدادات

ارتفاع أسعار النفط مع شح الامدادات
ارتفاع أسعار النفط مع شح الامدادات
2023/08/15 | 08:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، مع شح الامدادات قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية من الصين والتي من شأنها أن تقدم أدلة على آفاق أي انتعاش في الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 9 سنتات أو 0.11٪ إلى 82.34 دولارًا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا لتتداول عند 86.34 دولارًا للبرميل الساعة 04:16 بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن تنشر الصين أرقام الإنتاج الصناعي والاستثمار ومبيعات التجزئة والبطالة لشهر يوليو يوم الثلاثاء ، ومن المتوقع يبقي البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على قروض سياسته متوسطة الأجل دون تغيير.

ويعوض شح إمدادات النفط العالمية حيث تعمل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك + ، على خفض الإنتاج لرفع الأسعار.

ومن المرجح أن يتم الحد من ارتفاع الأسعار هذا العام، ,لا سيما مع استمرار التعافي الاقتصادي الصيني في الظهور وإيقاف إنتاج أوبك. قد تستقر أسواق النفط في توازن جديد ، مع اقتراب الأسعار من سقفها.

واصل المتابعة على شفق نيوز
الرئيسيةشفق نيوزاخبار العراق الاقتصاديةارتفاع أسعار النفط مع شح الامدادات

موسوعة الفيديوهات

شاهد بالفيديو.. السلة الغذائية تترك انطباعات ايجابية داخل الشارع العراقي
شاهد بالفيديو.. السلة الغذائية تترك انطباعات ايجابية داخل الشارع العراقي
شاهد بالفيديو.. السوداني يوجه المحافظين بأداء الواجب وتقديم الخدمات بعيدا عن التنافس الانتخابي في نشرة الـ8 صباحا
شاهد بالفيديو.. السوداني يوجه المحافظين بأداء الواجب وتقديم الخدمات بعيدا عن التنافس الانتخابي في نشرة الـ8 صباحا
شاهد بالفيديو.. عباس يوضح الفرق بين مصطلحي الجندر والمثلية الجنسية ويؤكد وجود خلط كبير بين المصطلحين
شاهد بالفيديو.. عباس يوضح الفرق بين مصطلحي الجندر والمثلية الجنسية ويؤكد وجود خلط كبير بين المصطلحين
شاهد بالفيديو.. مواطن يناشد رئيس الوزراء عبر برنامج مع الناس مع الناس
شاهد بالفيديو.. مواطن يناشد رئيس الوزراء عبر برنامج مع الناس مع الناس
شاهد بالفيديو.. شذى ناجي: هدف الجندر هو دخول الجميع لعملية التنمية المستدامة
شاهد بالفيديو.. شذى ناجي: هدف الجندر هو دخول الجميع لعملية التنمية المستدامة
شاهد بالفيديو.. النائب عبد الكريم عبطان الجبوري : قانون العفو قادم والجميع متفق عليه ستوديو التاسعة
شاهد بالفيديو.. النائب عبد الكريم عبطان الجبوري : قانون العفو قادم والجميع متفق عليه ستوديو التاسعة
شاهد بالفيديو.. الديوانية.. الجفاف خطر يهدد الأراضي الزراعية
شاهد بالفيديو.. الديوانية.. الجفاف خطر يهدد الأراضي الزراعية
شاهد بالفيديو.. النائب عبد الكريم عبطان الجبوري : جريرة المخبر السري دمرت هواية عوائل ستوديو التاسعة
شاهد بالفيديو.. النائب عبد الكريم عبطان الجبوري : جريرة المخبر السري دمرت هواية عوائل ستوديو التاسعة
شاهد بالفيديو.. الابراج مع جنان فكتور 2023/8/14
شاهد بالفيديو.. الابراج مع جنان فكتور 2023/8/14
شاهد بالفيديو.. السوداني يجدد رفضه أي حالة ابتزاز سياسي، ويوجه المحافظين بأداء الواجب وتقديم الخدمات في نشرة الــ 12
شاهد بالفيديو.. السوداني يجدد رفضه أي حالة ابتزاز سياسي، ويوجه المحافظين بأداء الواجب وتقديم الخدمات في نشرة الــ 12

موسوعة المقالات

مهند حبيب السماوي

حقائق عن تلغرام ولماذا فر مؤسسه من روسيا إلى الإمارات؟

مهند حبيب السماوي
منقذ داغر

هل الميمية زرع شيطاني؟

منقذ داغر
يسري الغول

العلاقات الجسدية في رواية غزة 87

يسري الغول
أحمد الحسن

تحالفات فاقدة للذاكرة

أحمد الحسن
آلاء العزاوي

النيجر "دومينو" المعادلة الأفريقية

آلاء العزاوي
رامي الشاعر

رامي الشاعر: رسالة لوزراء الخارجية العرب: لا نكره السلام ولافروف يؤكد موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية

رامي الشاعر
لويس ساكو

الكنيسة في العراق مع الحقّ

لويس ساكو
سماهر الخطيب

صيف بوتين الساخن (2)

سماهر الخطيب
ليث الصندوق

هذا ما يجري في وزارة الداخلية؟

ليث الصندوق
سماهر الخطيب

سماهر الخطيب تكتب: شرق الفرات ووحدة الجبهات "فيتنام الشرق" والنهاية الحتمية للوهم الكبير!

سماهر الخطيب