ضربات على مدينتين في غرب أوكرانيا

2023/08/15 | 08:45 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

استهدفت ضربات ليليّة مدينتَي لفيف ولوتسك في غرب أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤولون محلّيون صباح اليوم الثلاثاء.

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وقال رئيس بلديّة لفيف أندريي سادوفيي على تلغرام "أُسقِط العديد من الصواريخ لكن كانت هناك أيضا ضربات في لفيف"، مضيفا أن "مباني سكنية أصيبت".

واشار الى أن "هناك حريق في الطوابق العليا" لافتا إلى "وجود الأجهزة المختصة في الموقع وتم بإجلاء الناس".

وفي لوتسك على مسافة حوالى 150 كلم شمال غرب لفيف، قال يوري بوغولياكو حاكم منطقة فوليني عبر تلغرام: "وقعت ضربة على مكاتب شركة عاملة في القطاع الصناعي"، مشيرا إلى "إصابة شخصين بجروح".

"وكالة الانباء الفرنسية"