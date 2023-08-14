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تحرك أميركي لتجنب إضراب في قطاع صناعة السيارات

تحرك أميركي لتجنب إضراب في قطاع صناعة السيارات
تحرك أميركي لتجنب إضراب في قطاع صناعة السيارات
2023/08/15 | 08:50 - المصدر: واع

متابعة - واع

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى عقد عمل بين شركات تصنيع السيارات الأمريكية وعمال القطاع يصب في مصلحة الطرفين وذلك في مسعى لتجنب إضراب يلوح في الأفق.

وأعرب بايدن في بيان قبل شهر من موعد انقضاء مفاعيل عقود وقعتها شركات "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس" مع اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات، عن "دعمه عملية التحول إلى مستقبل يقوم على الطاقة النظيفة.

وقال بايدن إن "على شركات تصنيع السيارات أن توفر وظائف ذات أجور جيدة وأن تتجنب إغلاق المصانع وأن تعامل بشكل منصف مع  العمال في مرحلة التحول".

وأضاف أن: "اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات ساهم في خلق الطبقة الأميركية الوسطى ومع مضينا قدما في هذه المرحلة التحولية إلى تقنيات جديدة، يستحق الاتحاد عقدا يحافظ على الطبقة الوسطى".

وتبنى اتحاد عمال قطاع صناعة السيارات بقيادة رئيسه المنتخب مؤخرا شون فين موقفا متشددا في محادثات مع شركات تصنيع السيارات، مطالبا بزيادات كبيرة للأجور وإعادة العمل بتقديمات غلاء المعيشة وإلغاء الازدواجية في تقديمات العمال.

وترجح شركات تصنيع سيارات عدة أن يشهد القطاع في هذا الخريف إضرابا. 

 

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية



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