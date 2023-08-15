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اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن دوري المحترفين ويطمئن الأندية "المتخوفة" من الإقصاء

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن دوري المحترفين ويطمئن الأندية
اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن دوري المحترفين ويطمئن الأندية "المتخوفة" من الإقصاء
2023/08/15 | 09:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم،

اليوم الثلاثاء، أن عقد (الليغا) سيكون من شقين الأول يتضمن تنظيم دوري المحترفين

والثاني رعاية المواهب الكروية في العراق، في حين طمأن فرق الدوري الممتاز

المتخوفة من "إقصاء" محتمل بموجب العقد أنها ستشارك بمجرد استيفائها

نقاط التراخيص الآسيوية ومعايير دوري المحترفين.

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي في حديث

لوكالة شفق نيوز إن "هدف الاتحاد العراقي لكرة القدم هو تحقيق مشروع الحلم

للفئات العمرية وبناء جيل من اللاعبين على مستوى عال يمثل العراق بأبهى صورة في كل

المشاركات الدولية".

واضاف، "ربما سنواجه بعض المعرقلات في

العمل، لكن بمرور الوقت ستتولد الخبرة وسيكون العمل منتظماً ونسير وفق الأُسس

المتبعة الصحيحة"، لافتاً إلى أنه، "حتى الدول المتطورة التي سبقتنا

بدأت في تطبيق الاحتراف بمعرقلات واحتاجت لدعم حكوماتها حتى بدأت تعتمد على

ذاتها".

واكد الزاملي ان "العقد مع الليغا يمتد

لمدة ثلاث سنوات وقدره خمسة ملايين دولار"، مبينا ان "الاتحاد يسعى

لإحداث نقلة نوعية في فرق دوري الدرجة الممتاز والأولى وباقي الدرجات".

وأوضح، أن "رابطة الليغا هي شريكة فعلية

لنا كاتحاد عراقي، وستتحمل تفاصيل المشروع من الجوانب الفنية والإدارية

كافة".

وبّين عضو اتحاد الكرة أنه "فيما يخص دوري

المحترفين في العراق فسيبدأ بموعده المقرر شهر تشرين الاول المقبل، ولا تأجيل

بانطلاقه وستتكون فرق دوري المحترفين من 16 ناديا شرط ان تنجز الاندية الممتازة

الراغبة بالمشاركة بدوري المحترفين الموسم المقبل كل المعايير الآسيوية

الخاصة"، مردفا بالقول، إن "النادي الذي لا يستوفي المعايير سيلعب في

الدوري الأدنى".

واشار الى ان "بعض الاندية الممتازة تشعر

بمخاوف من عقد الليغا لاعتقادها ان العقد سيقصيها من المشاركة في دوري المحترفين"،

مضيفا "اننا نطمئن الاندية بانها ستشارك في حال استيفاء كل نقاط التراخيص

الآسيوية ومعايير دوري المحترفين".

ويتطلع العراق لتحقيق الاستفادة من خلال اتفاقية

الشراكة مع رابطة الدوري الأسباني لكرة القدم (الليغا)، التي ستتولى تنظيم دوري

المحترفين وانشاء مراكز تخصصية لكرة القدم في كل المحافظات.

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