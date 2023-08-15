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تصنيف عالمي جديد يُبقي الجواز العراقي بين الأسوأ خلال العام 2023

تصنيف عالمي جديد يُبقي الجواز العراقي بين الأسوأ خلال العام 2023
تصنيف عالمي جديد يُبقي الجواز العراقي بين الأسوأ خلال العام 2023
2023/08/15 | 09:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت شركة الاستشارات العالمية ”هينلي وشركائها“ Henley & Partner قائمة جديدة للربع الثالث من العام 2023 حول ترتيب الجوازات لدول العالم حيث كان العراق من بين أسوأ الجوازات عربيا التي يُتاح السفر بها.

وحسب القائمة جاء جواز السفر الإماراتي كأقوى جواز سفر عربي، وحل في المركز الـ 13 عالمياً بـ 179 دولة بدون تأشيرة، يليه الجواز القطري الثاني عربيا بحصوله على المركز الـ 57 عالمياً، ثم الكويتي في المركز الـ 59 عالمياً، ثم البحريني في المركز الـ 65 عالمياً، يليه الجواز العماني بالمرتبة الـ 66 والجواز السعودي بالمرتبة الـ 67 والتونسي في المركز الـ 75 عالمياً.

وبعد ذلك شملت القائمة كلا من جواز السفر المغربي بالمرتبة الـ 78 يليه كل من: الجزائري، ثم المصري، ثم الأردني، ومن بعده السوداني، واللبناني، والليبي، والصومالي، واليمني.

وأظهر التقرير فإن أفغانستان جاءت في أسفل المؤشر مرة أخرى، بواقع 27 وجهة فقط بدون تأشيرة، وجاء الجواز العراقي في المرتبة ماقبل قبل الاخيرة بعدد 29 وجهة عالمية فقط بدون تأشيرة تليه جوازات سفر كل من: سوريا، وباكستان.

وحققت سنغافورة المركز الأول في تلك القائمة كأفضل جواز سفر عالمياً للربع الثالث من العام 2023 بـ 193 وجهة بدون تأشيرة، فيما حلت فنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية واسبانيا والسويد بالمرتبة الثانية بـ 190 وجهة بدون تأشيرة.

وتعد قائمة Henley & Partner واحدة من عدة مؤشرات أنشأتها الشركات المالية لتصنيف جوازات السفر العالمية وفقًا لإمكانية الوصول التي توفرها لمواطنيها.

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