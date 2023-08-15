تنسيق بين بغداد وكردستان لمنع دخول العمالة الأجنبية

2023/08/15 | 09:40 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تنسق المفوضية العليا لحقوق الإنسان مع وزارة الداخلية وحكومة إقليم كردستان لتعزيز إجراءات منع دخول العمالة الأجنبية تلافياً لاستغلالهم من قبل عصابات مختصة بالاتجار بالبشر.

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وقال مدير المركز الإعلامي في المكتب الوطني لمفوضية حقوق الإنسان سرمد البدري في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (15 آب 2023)، إنَّ مكتب المفوضية في بغداد عقد اجتماعاً مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر المركزية في وزارة الداخلية من أجل مناقشة المؤشرات الخاصة بانتشار هذه الظاهرة في البلاد ووجود عصابات مختصة بممارسة ذلك.

ونبه إلى خطورة الاتجار بالبشر وما يترتب عليها من انتشار عمليات الخطف والقتل، الأمر الذي يستلزم تعاون جميع الجهات ذات العلاقة.

وأشار البدري إلى أنَّ الاجتماع تمخض عن تشكيل وزارة الداخلية لجنة مختصة للمتابعة تضم جميع الجهات المختصة، إلى جانب التنسيق مع إقليم كردستان وتعاون مكاتب المفوضية هناك من أجل وضع الآليات والإجراءات الخاصة لحسم موضوع الانتهاكات الخاصة بدخول العمالة الأجنبية للبلد عن طريق المنافذ الحدودية بغية بيعهم في بغداد وبقية المحافظات والمتاجرة بهم من خلال عصابات متمرسة لديها علاقات مع مافيات عالمية مختصة.

وأوضح أنَّ الاجتماع أكد ضرورة دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للدار الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر التابعة لها ورفدها بالعدد الكافي من الباحثين، إلى جانب فتح دور مماثلة في بغداد وعموم البلاد والاهتمام بها بموجب القوانين والتعليمات النافذة الخاصة بنزلاء دور الدولة.