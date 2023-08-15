’لن يُمرر إلا بشرط’.. خلاف نيابي يُعرقل قانون الاستثمار الصناعي

2023/08/15 | 09:40 - المصدر: ناس نيوز

بغدد - ناس

وصفت لجنة الاستثمار النيابية قانون الاستثمار الصناعي بأنه من القوانين المهمة الذي وصل إلى مرحلة التصويت ولكنه لن يمرر إلا بشرط حذف فقرة تمليك الأرض للمستثمر، لافتة إلى أنها ستسعى لحذف الفقرة من القانون قبل التصويت عليه.

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وقال عضو اللجنة ضياء الهندي الحسناوي، إنَّ "القانون سبّب خلافاً بين لجنة الاقتصاد ولجنة الاستثمار حول فقرة واحدة في قانون الاستثمار الصناعي، فلجنة الاقتصاد تريد أن تمرر مادة يحق فيها للمستثمر استملاك الأرض المقام عليها المشروع فيما تعارض لجنة الاستثمار ذلك"، معللاً سبب رفض لجنة الاستثمار بأن "الأراضي هي أصول دولة".

وتوعد الحسناوي، بـ"تحشيد نواب المجلس على رفض المادة للمضي في إقرار القانون لأن القانون جاهز للتصويت"، مبيناً أنَّ "هناك 100 ألف إجازة صادرة للمصانع بعضها بدءاً منذ العام 1998 إلى يومنا هذا".

ولفت إلى أنَّ "أي تدقيق سيزيل 95 ألف مصنع كونها مجرد إجازات من دون منشآت على أرض الواقع، أما ما يتبقى فهو أقل من خمسة آلاف مصنع أغلبها أقل من عادية وتستحوذ على عشرات الدوانم في مراكز المدن".

بدوره، قال عضو اللجنة محمد الزيادي، إنَّ قانون الاستثمار الصناعي قانون مهم جداً ولا يزال قيد التشريع حيث أنَّ هناك مشكلة حوله ورؤيتين، الأولى هي تمليك الأراضي للمشاريع الصناعية الموجودة في بغداد، والرأي الثاني يرى في هذه الخطوة هدراً للمال العام".

وأضاف أنَّ "القانون لا يزال قيد الدراسة بالرغم من قراءته قراءة أولى وثانية".

"الصحيفة الرسمية"