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المفوضية تحدد موعداً لتوزيع بطاقات الناخبين المحدثة بياناتهم

المفوضية تحدد موعداً لتوزيع بطاقات الناخبين المحدثة بياناتهم
المفوضية تحدد موعداً لتوزيع بطاقات الناخبين المحدثة بياناتهم
2023/08/15 | 09:40 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

حدّدت مفوضية الانتخابات تشرين الثاني المقبل موعداً لتوزيع البطاقات البايومترية على الناخبين الذين حدثوا بياناتهم في سجل الناخبين.

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وقال مدير الإجراءات والتدريب في المفوضية داوود سلمان، في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (15 آب 2023)، إنه "بعد انتهاء مدة تحديث سجل الناخبين، تجمع البيانات من مراكز التسجيل ومكاتب المحافظات وتجرى لها عملية تحليل ومطابقة ومقاطعة ومعالجة"، مشيراً إلى أنَّ "الخطوة الأخيرة هي ترتيب البيانات وتقطيعها على المحطات ومراكز التسجيل والاقتراع".

وأضاف سلمان أنَّ "جميع هذه البيانات تسلم إلى الشركة المصنعة والمسؤولة عن طباعة البطاقات بصورة مشفرة، لتطبع بطاقة الناخب استناداً إلى المعلومات التي جرى من خلالها تحديث سجل الناخبين، على وفق آخر تحديث للناخب سواء أكان نقلاً من محافظة إلى أخرى أو من مركز أو محطة اقتراع".

وتابع سلمان أنَّ "توزيع البطاقات على الناخبين الذين حدثوا بياناتهم في السجل سيكون نهاية تشرين الأول أو بداية تشرين الثاني ليستمر التوزيع إلى ما قبل الانتخابات بـ 3 إلى 4 أيام".

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