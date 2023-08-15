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التربية تعلن انطلاق اختبارات الذكاء والتنافسي اليوم

التربية تعلن انطلاق اختبارات الذكاء والتنافسي اليوم
التربية تعلن انطلاق اختبارات الذكاء والتنافسي اليوم
2023/08/15 | 09:40 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، انطلاق اختبارات الذكاء والتنافسي.

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وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (15 آب 2023)، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات، اطلقت اليوم اختبارات الذكاء والتنافسي بثمانية آلاف متميز وأربعين ألف متفوق توجهوا الى مقاعد الاختبار للقبول في مدارس المتميزين والمتفوقين وثانوية كلية بغداد"، لافتاً الى أن "الوزارة وفرت لهم المستلزمات اللوجستية كافة".

وأضاف أن "الاختبارات جرت بانسيابية عالية دون معوقات تذكر حسب التعليمات والضوابط المحددة مسبقاً"، مشيراً إلى أن "امتحانات المتفوقين التي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحاً واختبار القدرات العقلية للمتميزين في الثامنة صباحاً والذي استمر لمدة عشرين دقيقة أعقبها استراحة ليكمل بعدها التلاميذ الاختبارات التحصيلية لمادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات".

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