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التخطيط تدعو إلى حشد التمويل في الموازنة لتنمية الطفولة

التخطيط تدعو إلى حشد التمويل في الموازنة لتنمية الطفولة
التخطيط تدعو إلى حشد التمويل في الموازنة لتنمية الطفولة
2023/08/15 | 09:40 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

دعت وزارة التخطيط إلى ضرورة مساندة العراق وحشد التمويل لتنمية الطفولة بدعم الموازنة المستجيبة للطفل.

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المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي قال في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (15 آب 2023)، إنَّ "سكان العراق يعدون مجتمعاً فتياً تتسع قاعدته السكانية وتشكل فئات الطفولة دون 18 سنة نحو 47 % حسب بيانات العام 2021"، مضيفاً أنَّ "الفئات العمرية الأخرى تتيح تأجيل بعض من عناصر تنميتها، إلا أنَّ تنمية أي عنصر من عناصر تنمية الأطفال لا تحتمل التأجيل".

وأشار الهنداوي إلى أنَّ "ظاهرة وفيات الأطفال الرضّع ودون سن الخامسة تشكل معياراً مهماً لتقييم الوضع الصحي في أي بلد والتي لا تزال مرتفعة وتقدر نسبتها على التوالي 18 % و22 % للعام 2021"، مستطرداً بالقول إنَّ "معدل التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي 89 % والمتوسطة 60 % والإعدادي 38 %، وهذا يشكل الأساس في تقييم الوضع التعليمي لأي بلد والذي يعد منخفضاً مقارنة بدول المنطقة، إذ إنَّ الصحة والتعليم يعدان العنصرين الأساسيين من العناصر الثلاثة الرئيسة لقضايا التنمية البشرية على المستوى الدولي".

وأوضح الهنداوي أنه "ينبغي حماية بعض الأطفال من العنف سواء من ذويهم أو من المؤسسة التعليمية أو من المجتمع"، مؤكداً أنَّ "أطفال العراق شأنهم في ذلك شأن باقي الأطفال ينبغي أن يعيشوا طفولتهم وأن يتمتعوا بأجواء اللعب والتعليم بدلاً من سوقهم للعمل في ميادين تخدش حقهم وتعمق مستويات الحرمان، لاسيما للشرائح الفقيرة".

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