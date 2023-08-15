انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار إلى أعلى المستويات

2023/08/15 | 09:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بعد ان ارتفع مؤشر الدولار الى اعلى مستوياته.

انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.36٪ عند 1906.20 دولارات للأوقية بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر.

وانخفضت العقود الأمريكية الى 1927.50 دولاراً للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار (DXY.)، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.28 ٪ عند 103.133 ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 7 يوليو/ تموز.

وبالنسبة للمعادن الاخرى ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.01 بالمئة إلى 22.707 دولاراً للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.07 بالمئة إلى 905.01 دولارات، وهبط البلاديوم 0.06 بالمئة إلى 1271.78 دولاراً للأوقية.