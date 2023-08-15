اخبار العراق الان

انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار إلى أعلى المستويات

انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار إلى أعلى المستويات
انخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار إلى أعلى المستويات
2023/08/15 | 09:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بعد ان ارتفع مؤشر الدولار الى اعلى مستوياته.

انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.36٪ عند 1906.20 دولارات للأوقية بحلول الساعة 04:10 بتوقيت جرينتش التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر.

وانخفضت العقود الأمريكية الى 1927.50 دولاراً للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار (DXY.)، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.28 ٪ عند 103.133 ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 7 يوليو/ تموز.

وبالنسبة للمعادن الاخرى ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.01 بالمئة إلى 22.707 دولاراً للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.07 بالمئة إلى 905.01 دولارات، وهبط البلاديوم 0.06 بالمئة إلى 1271.78 دولاراً للأوقية.

واصل المتابعة على شفق نيوز
الرئيسيةشفق نيوزاخبار العراق الاقتصاديةانخفاض الذهب مع ارتفاع الدولار إلى أعلى المستويات

موسوعة الفيديوهات

شاهد بالفيديو.. صحيفة الشرق الاوسط تكشف عن خطة سرية لـاحزاب اطارية: تُشكل قوائم ضل اخبار التاسعة 2023/8/15
شاهد بالفيديو.. صحيفة الشرق الاوسط تكشف عن خطة سرية لـاحزاب اطارية: تُشكل قوائم ضل اخبار التاسعة 2023/8/15
شاهد بالفيديو.. الوطن والناس مع مصطفى الربيعي I بغداد - الكفاح
شاهد بالفيديو.. الوطن والناس مع مصطفى الربيعي I بغداد - الكفاح
شاهد بالفيديو.. الديوانية.. الجفاف يهاجم قرى آل بدير ويدفع لهجرة المزارعين قسريا عن مناطقهم
شاهد بالفيديو.. الديوانية.. الجفاف يهاجم قرى آل بدير ويدفع لهجرة المزارعين قسريا عن مناطقهم
شاهد بالفيديو.. المودل أورهان كان - Celebrity م٢ - الحلقة ٢٣
شاهد بالفيديو.. المودل أورهان كان - Celebrity م٢ - الحلقة ٢٣
شاهد بالفيديو.. بسبب تصريحاته الجريئة.. غيث التميمي يتعرض لمحاولة اغتيـ,ـال فاشلة موجز اخبار الصباح 2023/8/15
شاهد بالفيديو.. بسبب تصريحاته الجريئة.. غيث التميمي يتعرض لمحاولة اغتيـ,ـال فاشلة موجز اخبار الصباح 2023/8/15
شاهد بالفيديو.. السلة الغذائية تترك انطباعات ايجابية داخل الشارع العراقي
شاهد بالفيديو.. السلة الغذائية تترك انطباعات ايجابية داخل الشارع العراقي
شاهد بالفيديو.. السوداني يوجه المحافظين بأداء الواجب وتقديم الخدمات بعيدا عن التنافس الانتخابي في نشرة الـ8 صباحا
شاهد بالفيديو.. السوداني يوجه المحافظين بأداء الواجب وتقديم الخدمات بعيدا عن التنافس الانتخابي في نشرة الـ8 صباحا
شاهد بالفيديو.. عباس يوضح الفرق بين مصطلحي الجندر والمثلية الجنسية ويؤكد وجود خلط كبير بين المصطلحين
شاهد بالفيديو.. عباس يوضح الفرق بين مصطلحي الجندر والمثلية الجنسية ويؤكد وجود خلط كبير بين المصطلحين
شاهد بالفيديو.. مواطن يناشد رئيس الوزراء عبر برنامج مع الناس مع الناس
شاهد بالفيديو.. مواطن يناشد رئيس الوزراء عبر برنامج مع الناس مع الناس
شاهد بالفيديو.. شذى ناجي: هدف الجندر هو دخول الجميع لعملية التنمية المستدامة
شاهد بالفيديو.. شذى ناجي: هدف الجندر هو دخول الجميع لعملية التنمية المستدامة

موسوعة المقالات

مهند حبيب السماوي

حقائق عن تلغرام ولماذا فر مؤسسه من روسيا إلى الإمارات؟

مهند حبيب السماوي
منقذ داغر

هل الميمية زرع شيطاني؟

منقذ داغر
يسري الغول

العلاقات الجسدية في رواية غزة 87

يسري الغول
أحمد الحسن

تحالفات فاقدة للذاكرة

أحمد الحسن
آلاء العزاوي

النيجر "دومينو" المعادلة الأفريقية

آلاء العزاوي
رامي الشاعر

رامي الشاعر: رسالة لوزراء الخارجية العرب: لا نكره السلام ولافروف يؤكد موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية

رامي الشاعر
لويس ساكو

الكنيسة في العراق مع الحقّ

لويس ساكو
سماهر الخطيب

صيف بوتين الساخن (2)

سماهر الخطيب
ليث الصندوق

هذا ما يجري في وزارة الداخلية؟

ليث الصندوق
سماهر الخطيب

سماهر الخطيب تكتب: شرق الفرات ووحدة الجبهات "فيتنام الشرق" والنهاية الحتمية للوهم الكبير!

سماهر الخطيب