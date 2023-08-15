مانشستر سيتي يبدد أحلام برشلونة وسان جيرمان

2023/08/15 | 10:00 - المصدر: واع

متابعة - واع

أكد تقرير صحفي إنجليزي أن البرتغالي (برناردو سيلفا) نجم فريق مانشستر سيتي اتخذ قراره بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

ويمتد عقد سيلفا مع مانشستر سيتي حتى صيف (2025) وسط أنباء تفيد باهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان بضمه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد وافق سيلفا على توقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي.

ورفض مانشستر سيتي بيع سيلفا سواء إلى برشلونة أو باريس سان جيرمان واللذان طلبا اللاعب بعد رحيل عثمان ديمبلي وليونيل ميسي.

وأضافت الصحيفة أن "مانشستر سيتي قدم عرضاً كبيراً لسيلفا من أجل إقناعه بالبقاء في ملعب الاتحاد وهو ما دفع لاتخاذ قراراً بالبقاء".

ومن المتوقع أن يحسم مانشستر سيتي ملف تجديد عقد سيلفا عقب مباراة إشبيلية المقبلة في نهائي كأس السوبر الأوروبي.



المصدر: كورة



