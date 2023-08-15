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ضبط عمليات استحواذ على عقارات بمليار دينار بالتواطؤ مع مدير بلدية بعقوبة السابق

ضبط عمليات استحواذ على عقارات بمليار دينار بالتواطؤ مع مدير بلدية بعقوبة السابق
ضبط عمليات استحواذ على عقارات بمليار دينار بالتواطؤ مع مدير بلدية بعقوبة السابق
2023/08/15 | 10:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة مُخالفاتٍ بتسجيل عقاراتٍ في بلديَّة بعقوبة بأكثر من مليار دينار دينار وهدر مبلغ 111 مليون دينار في أحد فروع المصرف الزراعيّ في مُحافظة ديالى.

وأشارت الدائرة إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة بعقوبة، رصد كتباً وأوليَّاتٍ خاصَّة بتسجيل (3) عقاراتٍ مُتميّزةٍ في مركز المدينة تمَّ تسجيلها بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون وبدون محـاضر تخصيصٍ أصوليٍّ، فـضلاً عن تزوير كتب التسجــيل، لافتةً إلى أنَّ قيمة العقارات التابعة للبلديَّة تجاوزت مليار دينارٍ، وتمَّ الاستحواذ عليها بالتعاون مع مُدير بلديَّة بعقوبة السابق الموقوف حالياً في قضايا جزائيَّـةٍ حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء.

وأضافت، أنَّ الفريق نفَّذ عمليَّتي ضبط مُنفصلتين في المصرف الزراعيّ التعاونيّ في مدينة المقداديَّة، تمَّ خلالهما ضبط (5) قروضٍ زراعيَّةٍ تمَّ منحها من قبل المصرف لشخصين بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون باستخدام أوليَّاتٍ مُزوَّرةٍ، لافتةً إلى أنَّ ذلك أدَّى إلى هدر بالمال العام بلغ 111 مليون دينار.

وأردفت، في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة - شعبة الموارد البشــريَّـة، تمَّ ضــبط أصل كــتابٍ مُوجَّهٍ إلى مُديـريَّة التسجيـــل العقاري في ديالى صادرٍ من البلديَّة يتضمَّن تخصيص قطعة أرضٍ إلى أحد المُواطنين دون محضر تخصيصٍ أصوليٍّ.

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