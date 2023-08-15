نائب: نشاط النزاهة ارتفع 50%.. وتقارير الرقابة المالية تحمل

2023/08/15 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب باسم خشان، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، ان نشاط هيئة النزاهة تضاعف 50% بعد التغييرات الاخيرة، مشيرًا الى أهمية التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية.

وقال خشان في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "عمل الأجهزة الرقابية مهم في الحرب على الفساد وكشف الملفات"، لافتا الى ان "ديوان الرقابة يتمتع بتقارير ذات موثوقية عالية ورصينة رغم رصد بعض النواقص في تقارير محددة لكن جرى فيما بعد تصحيحها ونأمل من إدارته تطوير آليات العمل بشكل اكبر".

وأضاف، أن "واقع النزاهة تغير بشكل لافت بعد التغيرات التي طرأت على رأس الهرم في الهيئة ما اسهم في كشف وكسب الكثير من القضايا خلال اشهر معدودة".

واشار الى ان "نشاط هيئة النزاهة تضاعف بنسبة 50% مع الإدارة الجديدة"، لافتا الى "أهمية الدوائر الرقابية في دعم جهود الدولة في كشف الفساد وتحديد أسماء القائمين عليه".

ويلمس العديد من المراقبين والمهتمين بالشأن العام، والأوساط الإعلامية، مدى كثافة الإعلانات الصادرة من هيئة النزاهة عن عمليات ضبط وإيقاف عمليات فساد وتحريك الدعاوى القضائية ضد عمليات فساد وأشخاص ومسؤولين ودوائر حكومية.

واتبعت النزاهة كذلك اساليب جديدة لملاحقة الفساد من قبيل اعطاء مكافآت مالية لمن يبلغ عن عملية فساد واسترجاع اموال منهوبة، وكذلك تحديد فترات زمنية مخصصة للابلاغ عن الفساد في دوائر ووزارات محددة مثل الداخلية والدفاع والنفط وغيرها من الوزارات ووضع ارقام ساخنة مخصصة للابلاغ عن حالات تضخم الاموال في مؤسسات الدولة.