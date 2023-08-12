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ضربة قوية لمان سيتي مع إنطلاق الموسم الجديد

ضربة قوية لمان سيتي مع إنطلاق الموسم الجديد
ضربة قوية لمان سيتي مع إنطلاق الموسم الجديد
2023/08/15 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أدلى مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، بتصريحات صادمة لعشاق فريقه، عشية مباراة كأس السوبر الأوروبية أمام إشبيلية، كشف خلالها أن نجم الفريق، كيفن دي بروين، قد يغيب 4 أشهر كاملة، بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها في المباراة الافتتاحية للموسم بالدوري الإنكليزي الممتاز.

وخرج صانع الألعاب البلجيكي من منتصف المباراة الافتتاحية لمان سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد بيرنلي، بعدما داهمته مجددا مشكلة أوتار الركبة المتكررة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فقد أكد غوارديولا أن النادي سيقرر ما إذا كان دي بروين سيخضع لعملية جراحية من عدمه خلال الفترة المقبلة.

واعترف المدير الفني الإسباني بأنها "إصابة خطيرة.. قد نضطر لقرار الجراحة لكنه سيغيب على كل حال لعدة أشهر".

وتابع: "سيتم اتخاذ قرار الجراحة في الأيام القليلة المقبلة. سيغيب لفترة من ثلاثة إلى أربعة أشهر".

وأعلن غوارديولا قائمة النادي المشاركة فى مباراة إشبيلية المقرر إقامتها مساء الأربعاء، على ملعب ”جورجيوس كارايسكاكيس” في مباراة كأس السوبر.

وشهدت قائمة مانشستر سيتي غياب الثلاثي برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، وروبن دياز، بسبب الإصابة.

ويعد دي بروين، 32 عاما، أحد دعائم "السيتزنز" بالسنوات الأخيرة، وقد قاد الفريق إلى التتويج بثلاثية تاريخية الموسم الماضي أبرزها تحقيق دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ مانشستر سيتي.

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