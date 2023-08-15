اجتماع برلماني بحضور وكيل الخارجية لمناقشة ترسيم الحدود مع الكويت

2023/08/15 | 19:35 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

استضافت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الثلاثاء، وكيل وزير الخارجية، لمناقشة ترسيم الحدود بين العراق والكويت.

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وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 آب 2023)، إنه "استضافت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائبة ديلان غفور صالح وبحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنواب اعضاء اللجنة وعدد من أعضاء اللجان الأخرى اليوم الثلاثاء، كل من محمد حسين محمد بحر العلوم وكيل وزارة الخارجية ونخبة من المختصين في الوزارة لمناقشة موضوع ترسيم الحدود بين العراق والكويت".

وأضافت الدائرة في بيانها، "وتضمن محور الاستضافة، الوقوف على اهم المجريات والتطورات في مسألة ترسيم الحدود وبيّان حقيقة ما يشاع في الاعلام مؤخراً بشأن المناطق المحاذية بين حدود البلدين".