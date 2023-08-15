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سلاح الجو العراقي ينفذ ضربة جوية على أهداف لداعش قرب كركوك

سلاح الجو العراقي ينفذ ضربة جوية على أهداف لداعش قرب كركوك
سلاح الجو العراقي ينفذ ضربة جوية على أهداف لداعش قرب كركوك
2023/08/15 | 19:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الثلاثاء، تنفيذ ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش قرب كركوك.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "إستمراراً للنهج التعرضي وملاحقة عناصر داعش الارهابية، ووفقاً لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة نفذ صقور الجو بواسطة طائرات (F16) ضربة جوية ناجحة بوادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك، أسفرت تدمير وكر وقتل من بداخله من عناصر إرهابية"، لافتا الى نشر مزيد من  التفاصيل عن الضربة الجوية في وقت لاحق. 

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