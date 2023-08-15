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رئاسة اقليم كوردستان تقيم حفل وداع للقنصل الاميركي والأخير يؤكد أهمية الوحدة الكوردية (صور)

رئاسة اقليم كوردستان تقيم حفل وداع للقنصل الاميركي والأخير يؤكد أهمية الوحدة الكوردية (صور)
رئاسة اقليم كوردستان تقيم حفل وداع للقنصل الاميركي والأخير يؤكد أهمية الوحدة الكوردية (صور)
2023/08/15 | 20:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقامت رئاسة إقليم كوردستان، مساء يوم الثلاثاء، مراسم وداع للقنصل الأمريكي العام في اربيل إيرفين هيكس جونيور بمناسبة انتهاء مهامه.

وحضر المراسم نائب رئيس اقليم كوردستان مصطفى سيد قادر وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي الدول في اقليم كوردستان.

 والقى فوزي الحريري رئيس مكتب رئيس اقليم كوردستان كلمة خلال المراسم اشار فيها الى عمل وجهود القنصل العام الأمريكي ، باعتباره "صديقا مخلصا للشعب الكوردستاني، وعمل بجدية على تعزيز العلاقات الأمريكية مع الإقليم".

وأعرب الحريري عن "تقدير نيجيرفان بارزاني وإقليم كوردستان لجهود القنصل".

واكد رئيس ديوان إقليم كوردستان عن امتنان رئاسة الإقليم على دعم ومساعدة الولايات المتحدة لإقليم كوردستان.

وفي هذا الصدد ، تحدث عن الدور النشط والإيجابي للقنصل العام الأمريكي، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.

من جانبه، أعرب القنصل العام الأمريكي، عن امتنانه لدعم نيجيرفان بارزاني ورئاسة إقليم كوردستان لتنظيم هذه المراسم، وقال إنه "يعتبر نفسه صديقًا مخلصًا لكوردستان دائما"، مؤكداً "اهمية وحدة وتضامن الاطراف السياسية في اقليم كوردستان".

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