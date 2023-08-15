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الأول من نوعه.. أربيل على موعد مع حدث رياضي دولي

الأول من نوعه.. أربيل على موعد مع حدث رياضي دولي
الأول من نوعه.. أربيل على موعد مع حدث رياضي دولي
2023/08/15 | 20:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق

نيوز/ من المقرر أن تنطلق في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أول بطولة دولية

للملاكمة بمشاركة 24 ملاكماً من مختلف الجنسيات.

وقال

مراسل وكالة شفق نيوز، إن البطولة تأتي بالتنسيق بين منظمة "كوبو"

الكوردية المختصة بتنظيم البطولات الرياضية الدولية، وجامعة "جيهان" في

أربيل.

بدوره؛

أوضح رئيس العلاقات الثقافية في جامعة "جيهان"، بدر سنجاري، في مؤتمر

صحفي حضره مراسلنا، أن "هذه البطولة الدولية هي الأولى من نوعها وسيشارك فيها

24 ملاكماً من عدة دول، بالإضافة إلى لاعبين محليين".

وأضاف

"الهدف من إقامة هذه البطولة هو فتح آفاق الرياضة على البطولات الدولية

للاهتمام أكثر بالمجال الرياضي في إقليم كوردستان".

ومن

المقرر أن تنطلق البطولة في 30 آب/ أغسطس الجاري بمدينة أربيل.

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