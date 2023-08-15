العمل تعلن موعد إطلاق وجبة جديدة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية

2023/08/15 | 20:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، موعد إطلاق الوجبة الجديدة الخاصة بالحماية الاجتماعية.

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وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل أحمد خلف في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (15 آب 2023) إن "عدد الوجبات التي تم إطلاقها للمتقدمين المشمولين بالحماية الاجتماعية منذ شهر أيار الماضي ولغاية الآن بلغ 4 وجبات وبواقع 121 ألف مستفيد ضمن الوجبة الأولى و80 ألفا للوجبة الثانية الخاصة بالمعاقين، بالإضافة إلى 66 ألفا بالوجبة الثالثة و65 ألفا بالوجبة الرابعة".



‏وأوضح، أن" العمل جار على إكمال إجراءات الوجبة الخامسة، حيث تم إتمام النواحي الفنية وسترسل إلى وزارة التخطيط خلال الأسبوعين المقبلين".



وأضاف، أن" الوزارة أكملت البحث الاجتماعي لأكثر من مليون و800 ألف، حيث أنجزت معاملاتهم وسيتم صرف الوجبة الخامسة من الأعداد المكتملة المستندة على قاعدة البيانات".

وتابع، أن" نحو 350 ألفا هو العدد المتبقي من البحث الاجتماعي ومن المؤمل إكمال الإجراءات الخاصة بشأنهم خلال الشهرين المقبلين".