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رسمياً.. نيمار في الهلال السعودي

رسمياً.. نيمار في الهلال السعودي
رسمياً.. نيمار في الهلال السعودي
2023/08/15 | 20:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، التعاقد مع البرازيلي نيمار، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر، عن التعاقد مع راقص السامبا، بنشر فيديو ظهر فيه نيمار مرتديا شعار الهلال، وقال فيه "أنا هنا في السعودية .. أنا هلالي." 

وقالت مصادر رياضية مطلعة أن إدارة الهلال سوف تقيم حفل تقديم كبير للنجم البرازيلي، وذلك على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ومن المقرر أن يمتد عقد نيمار مع الزعيم لمدة موسمين، وعلى الرغم من عدم كشف الهلال عن قيمة انتقال النجم البرازيلي، إلا أن تقارير أكدت أنه سيحصل على راتب سنوي يبلغ 160 مليون يورو.

 وكان الهلاليون يبحثون عن صفقة من لاعبي النخبة طوال الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض فشل انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان قاب قوسين او أدنى من الهلال، قبل أن ينتقل إلى انتر ميامي الأمريكي.

 

 

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