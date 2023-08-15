الاتحاد الوطني مهنئا بذكرى تأسيس الديمقراطي: حماية كيان الاقليم يحتاج الى التنسيق وتطوير الشراكة

2023/08/15 | 22:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الثلاثاء، رسالة تهنئة الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيسه، معربا عن امله ان تكون هذه الذكرى فرصة لازدهار العلاقات بين القوى والاطراف السياسية في كوردستان.

وجاء في بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، انه في الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نوجه إليكم أحر التهاني لكم ولانصاركم.

وعبر البيان عن الأمل أن تكون هذه الذكرى فرصة لازدهار العلاقات بين القوى والاطراف السياسية في هذه الأوضاع التي تحتاج الى إعادة تنظيم اولويات النضال من أجل تحسين المعيشة وحياة الشعب الكوردستاني.

واكد البيان على ان كوردستان وتجربتها هي نتاج الدماء الزكية للشهداء والضحايا لذلك فإن حماية كيان الاقليم ومكتسباته بحاجة الى التنسيق ونكران الذات قوميا وازدهار الشراكة.