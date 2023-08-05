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خبير يحذر من "مقترح متداول" لحل أزمة ارتفاع الدولار في العراق

خبير يحذر من
خبير يحذر من "مقترح متداول" لحل أزمة ارتفاع الدولار في العراق
2023/08/15 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير في الشأن المالي همام الشماع، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، أن فتح منافذ لبيع الدولار بشكل شهري لكل مواطن لن يتسبب بنزول الدولار ولا يحمل شيئًا ايجابيًا، فيما حذر من هكذا خطوة.

وقال الشماع، لـ"بغداد اليوم"، إن "المواطن يحتاج الدولار لغرض السفر، ولا يحتاجه الى التعامل الداخلي، ولهذا يجب منع أي تداول لأي عملة أجنبية في السوق المحلي وحصر التعامل بالدينار العراقي"، مبينًا أن "هذا ما عملت عليه الجهات المختصة مؤخراً، وهو امر يقوي العملة المحلية".

وبين الخبير في الشأن المالي ان "فتح منافذ لبيع الدولار بشكل شهري لكل مواطن، ليس فيها أي إيجابيات، بل هذا الأمر سيدفع الى زيادة عمليات تهريب العملة وزيادة الحوالات السوداء وهذا الامر سيرفع الدولار بشكل اكبر في السوق، فالمواطن سيبيع الدولار للمضاربين، بهدف اجراء الحوالات السوداء، ولهذا لا يوجد هكذا توجه حكومي".

وتخرج بين الحين والاخر "مقترحات ومطالبات" ببيع الدولار بشكل مباشر لجميع المواطنين، للقضاء على ازمة الدولار وارتفاعه في السوق الموازي، الامر الذي يرفضه الخبراء.

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