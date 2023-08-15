مجلس الوزراء يحدد المبالغ المخصصة لمن يعمل موظف اقتراع

2023/08/15 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، منح مكافأة مالية للموظفين والخريجين والطلبة، ممن سيعملون كموظفي اقتراع في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها في 18 كانون الاول المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المجلس قرر منح مكافئة مالية لـ(موظفي الدولة والخريجين والطلبة) العاملين يومًا واحدًا بصفة موظف اقتراع لتأمين إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023".

وبين انها "تُصرف لهم بحسب 150 الف دينار للموظف في دوائر الدولة مع كتاب شكر وتقدير من مكتب رئيس مجلس الوزراء، 250 الف دينار للفئات الأخرى".

وفي وقت سابق وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات والمحافظات كافة لتفريغ عدد من الموظفين لمدة تتراوح بين 15 يوما الى شهر، لغرض التدريب والمشاركة كموظفي اقتراع في انتخابات مجالس المحافظات.

وبحسب إعمام صادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، فأن رئيس الوزراء وجه بمنح تفرغ تام للموظفين للتقديم كموظفي اقتراع، حيث يمتد التفرغ بين 15 الى 30 يوما لغرض التدريب بالاضافة الى يومي اجراء الانتخابات في الاقتراع العام والخاص.

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات احتياجها لـ 250 الف شخص كموظف اقتراع، وهو رقم يعادل نحو 6% من اجمالي عدد الموظفين في العراق، فيما عدا من سيقدم للعمل كموظف اقتراع من طلاب وخريجين.