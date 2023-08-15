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تصريح من البنتاغون بشأن ’وجود تحركات عسكرية أميركية’ في العراق

تصريح من البنتاغون بشأن ’وجود تحركات عسكرية أميركية’ في العراق
تصريح من البنتاغون بشأن ’وجود تحركات عسكرية أميركية’ في العراق
2023/08/15 | 22:25 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس 

نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، ما يتم تداوله في الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي بالعراق حول "تحركات عسكرية أميركية هناك".

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وأكد المسؤول "عدم حصول أي تحركات من هذا القبيل في الأيام القليلة الماضية، سواء كان باتجاه العراق أو  داخله".

وأشار المسؤول إلى أن مقاطع الفيديو المتداولة على أنها لقوافل أميركية "لا علاقة لها بالقوات الأميركية".

وكانت وسائل إعلام محلية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق تداولت أنباء ومقاطع فيديو تشير إلى ما وصفوه بـ "تحركات عسكرية أميركية" و"قواقل أميركية" في البلاد، لكن البنتاغون أكد أنها غير صحيحة. 

المصدر: الحرة 

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