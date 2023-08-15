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هارفارد تتصدّر للعام الـ22 على التوالي.. تعرف على تصنيف أفضل الجامعات في العالم

هارفارد تتصدّر للعام الـ22 على التوالي.. تعرف على تصنيف أفضل الجامعات في العالم
هارفارد تتصدّر للعام الـ22 على التوالي.. تعرف على تصنيف أفضل الجامعات في العالم
2023/08/15 | 22:25 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس 

سيطرت الجامعات الأمريكية والبريطانية على المراكز الأولى في تصنيف شنغهاي الخاص بـ"أفضل الجامعات في العالم" وشمل 2500 مؤسسة جامعية، وفق ما جاء في الموقع الرسمي المتخصص في تصنيف المؤسسات التعليمية الجامعية.

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حيث تصدرت جامعة هارفارد للعام الـ22 تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات في العالم، مع استمرار هيمنة الجامعات الأمريكية على هذه القائمة السنوية التي صدرت نسختها لهذا العام، الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2023.

إذ استحوذت المؤسسات الجامعية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما وقع في العام الماضي، على المراكز الـ10 الأولى؛ إذ تبوّأت هذه المراكز 8 جامعات أمريكية (هارفارد وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبيركلي وبرينستون وكولومبيا وكالتك وشيكاغو)، وجامعتان بريطانيتان (هما كامبريدج وأكسفورد).

جاء هذا وفق نسخة 2023 من هذا التصنيف العالمي لأفضل مؤسسات التعليم العالي، الذي يصدر منذ عام 2003 من الشركة المستقلة Shanghai Ranking Consultancy (شنغهاي رانكينغ كونسلتنسي).

بينما حلت جامعة باريس-ساكلي Paris-Saclay الفرنسية في المرتبة الـ15 من التصنيف، وهي أول مؤسسة في أوروبا القارية في التصنيف، متقدمة بمركز واحد مقارنة بتصنيف 2022.

منذ عام 2003، يأخذ تصنيف شنغهاي في الاعتبار ستة معايير، بما فيها عدد ميداليات نوبل وفيلدز (التي توصف بـ"نوبل الرياضيات") بين طلاب الدراسات العليا والأساتذة، وعدد الباحثين الأكثر استشهاداً بهم في تخصصاتهم أو عدد المنشورات في مجلتي "ساينس" و"نيتشر".

فيما تستند المعايير بشكل أساسي إلى البحث وليس التدريب، ما يولّد بعض الانتقادات لهذا الترتيب.

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