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الصحاف: الخارجية النيابية تستضيف السفير بحر العلوم لبحث ترسيم الحدود مع الكويت

الصحاف: الخارجية النيابية تستضيف السفير بحر العلوم لبحث ترسيم الحدود مع الكويت
الصحاف: الخارجية النيابية تستضيف السفير بحر العلوم لبحث ترسيم الحدود مع الكويت
2023/08/15 | 22:30 - المصدر: واع

بغداد – واع
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، أن لجنة العلاقات الخارجية النيابية استضافت وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية السفير محمد حسين محمد بحر العلوم لبحث ترسيم الحدود بين العراق والكويت.
وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "لجنة العلاقات الخارجيَّة برئاسة النائبة ديلان غفور صالح وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب النواب أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء اللجان الأخرى، إستضافت اليوم الثلاثاء السفير محمدحسين محمد بحر العلوم وكيل وزارة الخارجيَّة للعلاقات الثنائيَّة، يرافقه رئيس دائرة المنظمات عباس كاظم، ورئيس الدائرة القانونيَّة حامد الجبوري، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الصحاف، لمناقشة موضوع ترسيم الحدود بين العراق والكويت".
واوضح انه "جرى خلال الاستضافة عرض أهم القرارات الدولية والتقارير المعنية بهذا الشأن،كما أوضح السيد وكيل الوزارة أهم إرتكازات حراك الدبلوماسية العراقية بشأن التكريس لسيادة العراق بالنظر إلى المرجعيات القانونية المنصوص عليها."
وتابع، "كما شملت الاستضافة الوقوف على أهم المجريات والتطورات في مسألة ترسيم الحدود وبيان حقيقة ما يشاع في الإعلام مُؤخَّراً بشأن الحدود البريّة لاسيما منطقة أُم قصر، إذ جرى التأكيد على إلتزام الوزارة بالرؤية الحكومية، التي تعكس إرادة الدولة العراقية، وبما يضع المصالح الوطنيّة في دائرة الأولويّات بوصفها مساراً وليست خيار، بالإستناد إلى القرارات الدوليّة بهذا الشأن".



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