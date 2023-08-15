الهلال السعودي يوقّع مع نيمار رسمياً ويخطف

2023/08/15 | 22:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق

نيوز/ كشف نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسمياً مع النجم

البرازيلي نيمار دا سيلفا، بصفقة "تاريخية"، إلا أنه لم يكتفي بهذه

المفاجأة ليعلن عن أخرى تمثلت بالتوصل إلى اتفاق لضمّ حارس المرمى المغربي ياسين

بونو.

ووفقاً

لتقارير صحفية فإن صفقة نيمار القادم من باريس سان جرمان، بلغت 90 مليون يورو، بعد

مفاوضات امتدت لأيام ليحسمها النادي السعودي لصالحه ويضم لصفوف نجم المنتخب

البرازيلي، والنادي الباريسي، ومن قبله نادي برشلونة الإسباني.

وبعد

حسم صفقة نيمار، تمكن الهلال السعودي من خطف ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، ويحرم

بايرن ميونخ الألماني الذي كان راغباً في التعاقد مع الحارس المغربي لتعويض حارسه مصاب

مانويل نوير، بحسب التقارير الصحفية.

وقرر

بايرن ميونخ الانسحاب من مفاوضات ضم بونو، كونه لن يستطيع مجاراة عرض الهلال من

الناحية المالية.

وبحسب

صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الهلال حسم صفقة ضم ياسين بونو، بعدما

اتفق معه على عقد مدته 3 سنوات.

بدورها،

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن قيمة انتقال بونو إلى الهلال ستكلف الأخير

من 18 إلى 19 مليون يورو سيدفعها إلى إشبيلية.

ولا

يعرف حتى الآن ما إذا كان بونو سيشارك مع إشبيلية غداً الأربعاء ضد مانشستر سيتي

في مباراة السوبر الأوروبي، بعد هذه التطورات.

يذكر

أن بونو سبق له قيادة إشبيلية للتتويج مرتين بلقب الدوري الأوروبي، كما حقق مع

منتخب المغرب المركز الرابع في كأس العالم 2022.