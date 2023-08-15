اخبار العراق الان

الاتحاد المصري للتنس يقدم "تسهيلات كبيرة" لنظيره العراقي والمنتخب يخوض ودية غداً

الاتحاد المصري للتنس يقدم
الاتحاد المصري للتنس يقدم "تسهيلات كبيرة" لنظيره العراقي والمنتخب يخوض ودية غداً
2023/08/15 | 22:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت رئيس الاتحاد العراقي المركزي للتنس سيف العگيلي، يوم الثلاثاء، تقديم نظيره المصري "تسهيلات كبيرة"، فيما أشار الى ان المنتخب سيخوض غدا مباراة ودية ضد فريق سعودي.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس الاتحاد المصري اسماعيل الشافعي خلال تواجد منتخبات العراق الوطنية بمعسكرهم التدريبي في مصر استعدادا للاستحقاقات الخارجية المقبلة.

وقال العگيلي لوكالة شفق نيوز، "لقد تم خلال اللقاء الاتفاق على فقرات مهمة تخدم مشوار التنس العراقي منها موافقة الجانب المصري لتقديم تسهيلات للمنتخبات العراقية والسماح لها في المشاركة في البطولات المحلية التي تقام في مصر بنصف التكلفة التي تصل الى 50 بالمئة ، فضلا عن السماح للعراقيين الدخول للمنافسات التي تقام في ملاعب التنس بمصر".

واشار الى ان "الاتحاد العراقي قرر حصر استعداداته ومعسكراته التدريبية المقبلة في مصر ، سيما بعد التسهيلات الكبيرة المقدمة من الشافعي ، الذي أصدر قرارا بالسماح لمنتخباتنا المشاركة في البطولات المحلية التي تقام في مصر في المرحلة المقبلة، مبيناً أن "البطولات التي تقام في مصر على مستوى عال فنياً".وثمن العگيلي المبادرة الطيبة التي قدمها رئيس الاتحاد المصري، مؤكدا بأن الاتحاد العراقي سيدعم مساعي الشافعي خلال ترشيحه في انتخابات الاتحاد الدولي المقبلة".

وقدم العگيلي درع الاتحاد والعلم العراقي لنظيره اسماعيل الشافعي تثمينا لمواقفه الطيبة وقراراته الايجابية التي تخدم مشوار اللعبة في العراق.

من جانب آخر؛ التقى رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العگيلي برئيس وفد نادي الصفا السعودي ، محمد الحنابي وتم خلال اللقاء الاتفاق على تنظيم مواجهات ودية خلال تواجد الوفدين في مصر.

وقال العگيلي، "لقد تم الاتفاق على اقامة مباريات ودية غدا بين لاعبي منتخب العراق ولاعبي نادي الصفا السعودي الذي يضم أغلب لاعبي المنتخب الوطني السعودي للتنس"، لافتا إلى أن "المباريات ستكون مفيدة للاعبينا".

واصل المتابعة على شفق نيوز
الرئيسيةشفق نيوزاخبار العراق الرياضيةالاتحاد المصري للتنس يقدم "تسهيلات كبيرة" لنظيره العراقي والمنتخب يخوض ودية غداً

موسوعة الفيديوهات

شاهد بالفيديو.. الميدان مع مقداد الحميدان الموصل.. تحقيق بـ الاموال و تطويق بـ الأغلال!
شاهد بالفيديو.. الميدان مع مقداد الحميدان الموصل.. تحقيق بـ الاموال و تطويق بـ الأغلال!
شاهد بالفيديو.. الناشط عزيز المعماري: قضاء بيجي منكوب ومدمر والاليات التي تعمل حاليا هي لايهام السوداني
شاهد بالفيديو.. الناشط عزيز المعماري: قضاء بيجي منكوب ومدمر والاليات التي تعمل حاليا هي لايهام السوداني
شاهد بالفيديو.. المفوضية تواصل تسجيل الناخبين والمرشحين لانتخابات المحافظات تقرير سجا جاسم
شاهد بالفيديو.. المفوضية تواصل تسجيل الناخبين والمرشحين لانتخابات المحافظات تقرير سجا جاسم
شاهد بالفيديو.. نينوى.. وفد من الحكومة المحلية ومدراء الدوائر يتفقد الخدمات في عدد من الأقضية
شاهد بالفيديو.. نينوى.. وفد من الحكومة المحلية ومدراء الدوائر يتفقد الخدمات في عدد من الأقضية
شاهد بالفيديو.. نريد اشغال المقاعد بطلبة الدراسات العليا
شاهد بالفيديو.. نريد اشغال المقاعد بطلبة الدراسات العليا
شاهد بالفيديو.. الحصاد الاخباري 15-08-2023
شاهد بالفيديو.. الحصاد الاخباري 15-08-2023
شاهد بالفيديو.. المخدرات.. إرهاب جديد يحكمها قانون قديم من بغداد مع نجم الربيعي
شاهد بالفيديو.. المخدرات.. إرهاب جديد يحكمها قانون قديم من بغداد مع نجم الربيعي
شاهد بالفيديو.. المجتمع والسلطات في مواجهة المخـدرات.. الآثار الاجتماعية والقانون وحجم التحدي #المحايد مع سعدون ضمد
شاهد بالفيديو.. المجتمع والسلطات في مواجهة المخـدرات.. الآثار الاجتماعية والقانون وحجم التحدي #المحايد مع سعدون ضمد
شاهد بالفيديو.. المباشرة بالتعيين , بين الوعود والتسويف ستوديو الناس مع سلطان طه
شاهد بالفيديو.. المباشرة بالتعيين , بين الوعود والتسويف ستوديو الناس مع سلطان طه
شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد الحكومة تتبنى اتفاق الوفد العراقي مع الجانب الأميركي..
شاهد بالفيديو.. حصاد الرشيد الحكومة تتبنى اتفاق الوفد العراقي مع الجانب الأميركي..

موسوعة المقالات

مهند حبيب السماوي

حقائق عن تلغرام ولماذا فر مؤسسه من روسيا إلى الإمارات؟

مهند حبيب السماوي
منقذ داغر

هل الميمية زرع شيطاني؟

منقذ داغر
يسري الغول

العلاقات الجسدية في رواية غزة 87

يسري الغول
أحمد الحسن

تحالفات فاقدة للذاكرة

أحمد الحسن
آلاء العزاوي

النيجر "دومينو" المعادلة الأفريقية

آلاء العزاوي
رامي الشاعر

رامي الشاعر: رسالة لوزراء الخارجية العرب: لا نكره السلام ولافروف يؤكد موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية

رامي الشاعر
لويس ساكو

الكنيسة في العراق مع الحقّ

لويس ساكو
سماهر الخطيب

صيف بوتين الساخن (2)

سماهر الخطيب
ليث الصندوق

هذا ما يجري في وزارة الداخلية؟

ليث الصندوق
سماهر الخطيب

سماهر الخطيب تكتب: شرق الفرات ووحدة الجبهات "فيتنام الشرق" والنهاية الحتمية للوهم الكبير!

سماهر الخطيب