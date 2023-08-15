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التربية: صرف منحة التلاميذ والطلبة بدءاً من العام الدراسي الجديد

التربية: صرف منحة التلاميذ والطلبة بدءاً من العام الدراسي الجديد
التربية: صرف منحة التلاميذ والطلبة بدءاً من العام الدراسي الجديد
2023/08/15 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، عن موعد صرف منحة الطلبة والتلاميذ للأسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، أن "الوزارة طلبت تزويدها بالبيانات والمعلومات الخاصة بالمشمولين لغرض التدقيق وتثبيت المبالغ التي ستمنح للطلبة والتلاميذ بواقع 30 ألفا للمرحلة الابتدائية و50 ألفا للمرحلتين المتوسطة والإعدادية"، مؤكدا، أن" الصرف سيبدأ من العام الدراسي المقبل".

وأشار البيان إلى" وضع الوزارة حجر الأساس لمنحة الطلبة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، لافتا إلى أنه تنفيذاً للمادة 25 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام  2023 و2024 و2025 وضعت وزارة التربية حجر الأساس لصرف مبالغ مالية إلى التلاميذ والطلبة من عمر ست سنوات ولغاية سن الـ 18 لأبناء العوائل المشمولة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية".

ونوه البيان، إلى أن" ذلك تم أثناء اجتماع عقدته وزارة التربية هذا اليوم، بحضور مدير عام الشؤون المالية أحمد عباس رشك، ورئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي".

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