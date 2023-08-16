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إيران تبلغ السوداني رغبتها توسعة التعاون في مواجهة التحديات والأزمات

إيران تبلغ السوداني رغبتها توسعة التعاون في مواجهة التحديات والأزمات
إيران تبلغ السوداني رغبتها توسعة التعاون في مواجهة التحديات والأزمات
2023/08/16 | 00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبلغ السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، يوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رغبة القيادة الإيرانية توسعة التعاون مع العراق في مواجهة التحديات والأزمات التي يشهدها المنطقة والعالم.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء التباحث في تعزيز التعاون المشترك، وتنمية التبادل بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك في ما يتعلق بزيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وتسهيل تفويج الزائرين القادمين إلى كربلاء".

وأكد رئيس مجلس الوزراء منهج العراق الثابت الداعي إلى الشراكة والتنسيق بين دول المنطقة وتنمية التكامل الاقتصادي، بما يعضّد الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

من جانبه نقل السفير الإيراني، تأكيدات القيادة الإيرانية رغبتَها في توسعة التعاون الثنائي، ودعم التواصل، فضلاً عن مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم.

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