اتحاد الكرة العراقي يقرر حل اللجان

2023/08/16 | 00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتهى الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعه الدوري مساء اليوم بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد وخرج بعدة مقررات.

وقال غالب الزاملي عضو اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز ان "الاجتماع خرج بعدة مقررات ابرزها حل كل اللجان العاملة في اتحاد الكرة على أن تشكل لاحقا لجان جديدة".

واضاف ان "الاتحاد سيتواصل بدعمه للمنتخبات الوطنية وتهيئة كل ظروف النجاح لتحقيق نتائج جيدة في المنافسات المقبلة".

وقرر الاتحاد ايضا تشكيل لجان لادارة دوري المحترفين المقررة انطلاقها هذا العام بمشاركة الاندية التي تستوفي معايير التراخيص الاسيوية، بحسب الزاملي.

واشار الى ان "اتحاد الكرة رفض المصادقة على تسوية السلف المالية لجميع معسكرات منتخب الشباب السابقة إلا بعد التدقيق والتحقيق عن أسباب عدم اصطحاب محاسب مع الوفد كباقي وفود معسكرات المنتخبات الوطنية خلال جميع المعسكرات السابقة".