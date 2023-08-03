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الانتربول يستلم أسماء مسؤولي حكومة الكاظمي ويحدد شرطًا للتنفيذ

الانتربول يستلم أسماء مسؤولي حكومة الكاظمي ويحدد شرطًا للتنفيذ
الانتربول يستلم أسماء مسؤولي حكومة الكاظمي ويحدد شرطًا للتنفيذ
2023/08/16 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ترجمة

اكدت شرطة الانتربول الدولية، تسلمها الطلب العراقي لاصدار مذكرات واعتقال بحق مسؤولين بحكومة مصطفى الكاظمي، فيما نقلت شبكة ذا ناشيونال اليوم الثلاثاء (15 اب 2023)، عن احد المسؤولين العراقيين نفيه استخدام قضية سرقة القرن كاداة لــ"الاستهداف السياسي".

وقالت الشبكة نقلا عن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته بحسب ما ترجمته "بغداد اليوم"، ان "قرارات القضاء تأتي بمنعزل عن العملية السياسية"، موضحا أن "صدور مذكرات قبض بحق المسؤولين المذكورين لا علاقة له باي استهداف سياسي او شخصي انما هو نتيجة لعمل قضائي بحت"، بحسب وصفه. 

تصريحات المسؤول العراقي تزامنت مع تأكيد الانتربول الدولية للشبكة حصولها على "طلب عراقي" لاصدار مذكرات قبض "حمراء" بحق المسؤولين السابقين ومنهم وزير المالية السابق علي علاوي، حيث أوضحت المنظمة الدولية ان "حصولها على الطلب لا يعني اصدار المذكرات بشكل مباشر، بل يجب ان تمر بالإجراءات الرسمية أولا، نافية اصدار أي مذكرات رسمية حتى اللحظة. 

يشار الى ان الحكومة العراقية أصدرت الأسبوع الماضي طلبا الى الشرطة الدولية الانتربول، لاصدار مذكرات القاء قبض حمراء ضد مجموعة من المسؤولين الرسميين في حكومة الكاظمي السابقة لتورطهم بقضية سرقة القرن، بحسب الإعلان الرسمي.

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