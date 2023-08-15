السفير الإيراني يؤكد للسوداني رغبة قادة بلاده بتوسعة التعاون مع العراق

2023/08/16 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، رغبة قادة بلاده بتوسعة التعاون مع العراق.



وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني أكد خلال اللقاء "منهج العراق الثابت الداعي إلى الشراكة والتنسيق بين دول المنطقة وتنمية التكامل الاقتصادي، بما يعضّد الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة".

وبحث الجانبان "تعزيز التعاون المشترك، وتنمية التبادل بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك في ما يتعلق بزيارة إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وتسهيل تفويج الزائرين القادمين إلى كربلاء المقدسة".

من جانبه نقل السفير الإيراني وفقاً للبيان "تأكيدات القيادة الإيرانية رغبتَها في توسعة التعاون الثنائي، ودعم التواصل، فضلاً عن مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم".