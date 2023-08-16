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الهلال السعودي يقترب من ضم ياسين بونو

الهلال السعودي يقترب من ضم ياسين بونو
الهلال السعودي يقترب من ضم ياسين بونو
2023/08/16 | 01:30 - المصدر: واع

متابعة - واع
أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة نادي الهلال السعودي توصلت إلى اتفاق نهائي مع نادي إشبلية الإسباني للتعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو.
وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير، والمتخصص في سوق الانتقالات، أن الهلال اقترب من صفقة ياسين بونو حارس إشبيلية، مقابل 19 مليون يورو.
وأوضح رومانو، أن نادي بايرن ميونخ الألماني غادر المفاوضات اليوم لأنهم يعتقدون أن عرض الهلال أعلى بكثير.
وفي السياق، كشفت تقارير أن الهلال وصل إلى اتفاق نهائي مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو وناديه إشبيلية لتمثيل الفريق الأزرق 3 مواسم.
وكان بونو (32 عاما) قد ارتبط اسمه الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد، وذلك بعد إصابة حارسه تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي.



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