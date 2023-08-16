العراق.. انقلاب شاحنة ’مليئة بالأموال’ و’كردستان المركزي’ يعلّق على الحادثة

2023/08/16 | 08:26 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

انقلبت شاحنة محملة بالأموال في منطقة جيمن التابعة لمحافظة كركوك العراقية، بينما نفي مصرف إقليم كردستان المركزي وجود أي علاقة له بالحمولة.

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والثلاثاء، نأي مصرف إقليم كردستان المركزي في السليمانية، بنفسه عن الشاحنة التي تعرضت للانقلاب في حادث مروري وتبين أن بها حمولة من الأموال، وفقا لموقع "الحرة" نقلا عن وسائل إعلام محلية.

وقال المصرف في بيان إن "الرواتب والمستحقات الخاصة بالإقليم لم ترسل مباشرة من بغداد إلى السليمانية"، نافيا أي علاقة له بحمولة الشاحنة.

والثلاثاء، انقلبت شاحنة محملة بالأموال تابعة لوزارة المالية على الطريق الرابط ما بين محافظتي كركوك والسليمانية، وفقا لموقع أخبار محلي.

وحسب الموقع فإن الشاحنة المصفحة تابعة لوزارة المالية الاتحادية العراقية، وكانت محملة بالأموال، وإثر انقلابها أصيب السائق وشخصين من الحماية المرافقة للشاحنة بجروح بليغة.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع لم يسمه قوله إنه تم توجيه قوة خاصة من الأمن الوطني لحماية الشاحنة.