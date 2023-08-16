أول تعليق من نيمار بعد التوقيع للهلال السعودي

2023/08/16 | 08:40 - المصدر: واع

متابعة – واع

قال المهاجم البرازيلي نيمار إنه حقق الكثير في أوروبا، ويرغب بخوض تحديات جديدة، ولهذا انتقل إلى الهلال عملاق الدوري السعودي، ليصبح لاعبًا عالميًا عابرًا للقارات.

وأعلن الهلال، تعاقده مع نيمار لمدة موسمين قادمًا من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وقال نيمار بعد مراسم التوقيع في باريس: "حققت بالفعل الكثير في أوروبا، واستمتعت بأوقات خاصة، لكنني كنت أرغب دائمًا بأن أكون لاعبًا عالميًا، وأن أختبر نفسي بتحديات وفرص جديدة في أماكن جديدة.

واوضح نيمار :" أريد أن أكتب تاريخًا رياضيًا جديدًا، والدوري السعودي للمحترفين يتمتع بطاقة هائلة، ولاعبين من عيار ثقيل في الوقت الحالي".

وأضاف النجم البرازيلي: "لقد سمعت الكثير عن هذا الدوري، وأسير على خطى قائمة طويلة من اللاعبين البرازيليين الذين لعبوا في السعودية على مرِّ السنين، لذلك أعتقد أنها المكان المثالي".

وتابع:" أعشق الفوز، وتسجيل الأهداف، وأخطط لمواصلة ذلك في السعودية مع الهلال".



