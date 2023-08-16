الذهب يتحول بعد سقوطه أدنى مستوى الدعم الرئيسي

2023/08/16 | 14:06 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

ارتفعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، الأربعاء، بعد يوم من هبوطها لما دون مستوى دعم رئيسي هو 1900 دولار للمرة الأولى في شهر ونصف الشهر مع تلقي عوائد سندات الخزانة الأميركية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لم ينته بعد من دورة التشديد النقدي.

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ويترقب المستثمرون اليوم صدور محضر اجتماع المركزي الأميركي لشهر يوليو تموز لاستطلاع مسار الاستراتيجية المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.

الذهب والدولار الآن

ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.05% إلى 1936 دولار للأوقية.

فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1905 دولار للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% إلى 102.950 نقطة.

الذهب عند التسوية أمس

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام تداولات، أمس الثلاثاء، رغم تراجع مؤشر الدولار، ووسط ارتفاع التوقعات بشأن إبقاء الفيدرالي على سياسة التشديد النقدي لمدة أطول.

وتراجعت عقود المعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.45% أو ما يعادل 8.8 دولار، لتسجل 1935.2 دولار للأوقية، عند الإغلاق.

وتشير تقديرات أداة "فيدووتش" إلى احتمالية نسبتها 57% لترك الفيدرالي للفائدة دون تغيير هذا العام، بعد أن ارتفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

الذهب يكافح من أجل الارتفاع

قال ياب جون رونج، محلل السوق في IG: «لا تزال أسعار الذهب تكافح مع الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة الحقيقية مؤخرًا، إلى جانب قوة الدولار الأميركي، والتي يبدو أنها تقلل من جاذبية الذهب وتدفع المستثمرين للابتعاد عن المعدن الأصفر».

في إشارة إلى معنويات المستثمرين تجاه السبائك، تراجعت حيازات أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، SPDR Gold Trust، إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2020. حيث لم يتم الإبلاغ عن أي تدفقات منذ أواخر يوليو.

وأضاف رونج: "وفرت البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة حتى الآن مجالًا للإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول".

زادت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في يوليو، مما يؤكد مرونة الاقتصاد على الرغم من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لترويض التضخم.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أمس، ارتفاع مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.7% متجاوزة التوقعات عند 0.4% فقط، والتي تعد أكبر وتيرة لزيادة المؤشر منذ يناير الماضي.

وتراجع الذهب يوم الثلاثاء إلى 1895.50 في أدنى مستوى منذ نهاية يونيو حزيران مع وصول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في نحو عشرة أشهر مما جعلها أكثر جاذبية من المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

المعادن الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 887.29 دولار في حين زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1237.45 دولار.