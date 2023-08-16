مساعٍ حكومية لنصب عدادات الأجرة في المركبات الخاصة

2023/08/16 | 14:06 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أكدت وزارة النقل، الأربعاء، وجود مساع لنصب عدادات الأجرة في المركبات الخاصة.

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وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (16 آب 2023)، إن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص عقدت اجتماعاً لمناقشة تعديل قانون نقل الركاب بسيارات الأجرة رقم (45) لسنة 1983"، مبيناً أن "الاجتماع ناقش ايضاً تعديل قانون إقرار تشغيل العداد في المركبات خدمةً للمواطنين الكرام وضرورة تنظيم عمل مركبات النقل الخاص الذي ورد ضمن القانون واللائحة التنفيذية لتنظيم وجود عداد تعرفة في المركبات العمومية لاحتساب قيمة تعرفة الأجرة بين السائق والمواطن".

وأضاف، أن "العداد سيكون لتنظيم عمل المركبات في داخل وخارج المحافظات، فضلا عن الحد من الخلافات والظواهر السلبية"، لافتاً الى "إصدار تعليمات بخصوص هذا القانون والإعلان عنها بشكل رسمي خدمة للمواطنين".