اخبار العراق الان

مساعٍ حكومية لنصب عدادات الأجرة في المركبات الخاصة

مساعٍ حكومية لنصب عدادات الأجرة في المركبات الخاصة
مساعٍ حكومية لنصب عدادات الأجرة في المركبات الخاصة
2023/08/16 | 14:06 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أكدت وزارة النقل، الأربعاء، وجود مساع لنصب عدادات الأجرة في المركبات الخاصة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال المكتب الإعلامي لوزارة النقل في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (16 آب 2023)، إن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص عقدت اجتماعاً لمناقشة تعديل قانون  نقل الركاب بسيارات الأجرة رقم (45) لسنة 1983"، مبيناً أن "الاجتماع ناقش ايضاً تعديل قانون إقرار تشغيل العداد في المركبات خدمةً للمواطنين الكرام وضرورة تنظيم عمل مركبات النقل الخاص الذي ورد ضمن القانون واللائحة التنفيذية لتنظيم وجود عداد تعرفة في المركبات العمومية لاحتساب قيمة تعرفة الأجرة بين السائق والمواطن".

وأضاف، أن "العداد سيكون لتنظيم عمل المركبات في داخل وخارج المحافظات، فضلا عن الحد من الخلافات والظواهر السلبية"، لافتاً الى "إصدار تعليمات بخصوص هذا القانون والإعلان عنها بشكل رسمي خدمة للمواطنين".

واصل المتابعة على ناس نيوز
الرئيسيةناس نيوزاخبار العراق السياسيةمساعٍ حكومية لنصب عدادات الأجرة في المركبات الخاصة

موسوعة الفيديوهات

شاهد بالفيديو.. محمد زنكنة : إحدى شركات النفط في البصرة فيها فساد يومي بقيمة 30 مليون دولار !
شاهد بالفيديو.. محمد زنكنة : إحدى شركات النفط في البصرة فيها فساد يومي بقيمة 30 مليون دولار !
شاهد بالفيديو.. الحكيم للرئيس بارزاني: نأمل بأن تكون هذه المناسبة فرصة لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل
شاهد بالفيديو.. الحكيم للرئيس بارزاني: نأمل بأن تكون هذه المناسبة فرصة لحل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل
شاهد بالفيديو.. مجلس الوزراء يناقش ويتخذ عدة قرارات خلال جلسته الاعتيادية في نشرة الـ 2
شاهد بالفيديو.. مجلس الوزراء يناقش ويتخذ عدة قرارات خلال جلسته الاعتيادية في نشرة الـ 2
شاهد بالفيديو.. من الهندسة المعمارية الى تصميم الأزياء وصيحات الموضة الحديثة.. ضيفة صباح دجلة المصممة سرى محمد
شاهد بالفيديو.. من الهندسة المعمارية الى تصميم الأزياء وصيحات الموضة الحديثة.. ضيفة صباح دجلة المصممة سرى محمد
شاهد بالفيديو.. المشروبات الغازية لشعر أكثر نعومة وكثافة!
شاهد بالفيديو.. المشروبات الغازية لشعر أكثر نعومة وكثافة!
شاهد بالفيديو.. أحدث التقنيات المستخدمة لشفط الدهون ونحت الجسم #صباح_الشرقية
شاهد بالفيديو.. أحدث التقنيات المستخدمة لشفط الدهون ونحت الجسم #صباح_الشرقية
شاهد بالفيديو.. مباشر موسم الخلافات الحزبية يسبق الحملات الانتخابية #مواقف.. 07700833388 - 07510198188
شاهد بالفيديو.. مباشر موسم الخلافات الحزبية يسبق الحملات الانتخابية #مواقف.. 07700833388 - 07510198188
شاهد بالفيديو.. في الذكرى الـ77 لتأسيسه.. الحزب الديمقراطي الكوردستاني حزب بحجم أمة وقيادة بتاريخ مشرف
شاهد بالفيديو.. في الذكرى الـ77 لتأسيسه.. الحزب الديمقراطي الكوردستاني حزب بحجم أمة وقيادة بتاريخ مشرف
شاهد بالفيديو.. استنفار أمني وخدمي لاستقبال المعزين في البصرة
شاهد بالفيديو.. استنفار أمني وخدمي لاستقبال المعزين في البصرة
شاهد بالفيديو.. الابراج مع جنان فكتور 16/8/2023
شاهد بالفيديو.. الابراج مع جنان فكتور 16/8/2023

موسوعة المقالات

مهند حبيب السماوي

حقائق عن تلغرام ولماذا فر مؤسسه من روسيا إلى الإمارات؟

مهند حبيب السماوي
منقذ داغر

هل الميمية زرع شيطاني؟

منقذ داغر
يسري الغول

العلاقات الجسدية في رواية غزة 87

يسري الغول
أحمد الحسن

تحالفات فاقدة للذاكرة

أحمد الحسن
آلاء العزاوي

النيجر "دومينو" المعادلة الأفريقية

آلاء العزاوي
رامي الشاعر

رامي الشاعر: رسالة لوزراء الخارجية العرب: لا نكره السلام ولافروف يؤكد موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية

رامي الشاعر
لويس ساكو

الكنيسة في العراق مع الحقّ

لويس ساكو
سماهر الخطيب

صيف بوتين الساخن (2)

سماهر الخطيب
ليث الصندوق

هذا ما يجري في وزارة الداخلية؟

ليث الصندوق
سماهر الخطيب

سماهر الخطيب تكتب: شرق الفرات ووحدة الجبهات "فيتنام الشرق" والنهاية الحتمية للوهم الكبير!

سماهر الخطيب