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اليوم.. يد الحشد يستهل مشاركته العربية بلقاء مضر السعودي

اليوم.. يد الحشد يستهل مشاركته العربية بلقاء مضر السعودي
اليوم.. يد الحشد يستهل مشاركته العربية بلقاء مضر السعودي
2023/08/16 | 14:10 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار 
يقص فريق الحشد الشعبي اليوم الأربعاء، شريط مشاركته في منافسات بطولة الأندية العربية لكرة اليد والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية بمواجهة نادي مضر السعودي عند الساعة الخامسة عصراً.
وقال مشرف الفريق عباس التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريق الحشد لكرة اليد أكمل جهوزيته للقاء فريق مضر بعد أن خاض وحدته التدريبية الأخيرة في صالة الأمير نايف في مدينة القطيف ".
وأضاف التميمي، أن" صفوف الفريق اكتملت مع وصول اللاعبين المحترفين التونسيين الجنسية نضال بن العيد وغسان بن المولدي "، مبينا أن" اللاعبين عازمون على تقديم مباراة فنية على مستوى عالٍ وتمثيل العراق خير تمثيل في هذا المحفل المهم".

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