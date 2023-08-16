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شاخوان عبدالله: الحكومة العراقية ستواصل تمويل المرتبات الشهرية لإقليم كوردستان

شاخوان عبدالله: الحكومة العراقية ستواصل تمويل المرتبات الشهرية لإقليم كوردستان
شاخوان عبدالله: الحكومة العراقية ستواصل تمويل المرتبات الشهرية لإقليم كوردستان
2023/08/16 | 14:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، بأن تواصل الحكومة الاتحادية تمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.

وقال عبدالله في تصريح للصحفيين اليوم، إن الاجتماعات التي عقدها وفد حكومة الإقليم الذي زار بغداد مؤخراًَ كانت "جديدةً جداً".

وأردف بالقول: توجد رؤيتان الأولى فيما يتعلق بحصة الإقليم من الموازنة تتمثل بأن يستمر التمويل للمرتبات الشهرية، والرؤية الثانية أن يتم احتساب المستحقات المالية لكوردستان اعتبارا من شهر كانون الثاني للعام 2023.

وتابع عبدالله، بالقول إن: عملية تمويل المرتبات الشهرية ستستمر على نفس المنوال، وأما بما يخص الأشهر السابقة فان لجنة من الحكومة العراقية أجرت زيارةً إلى إقليم كوردستان، وهي بصدد اجراء مراجعة، وقد أعربت عن رضاها إزاء الشفافية التي تتمتع بها حكومة الإقليم.

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