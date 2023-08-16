إطلاق منحة الأدباء والفنّانين والصحفيين غداً

2023/08/16 | 15:02 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

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وزارة الثقافة : غداً الخميس 2023/8/17 موعداً لإطلاق منحة الأدباء والفنّانين والصحفيين

كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، عن إطلاق منحة الأدباء والفنّانين والصحفيين لعام 2022.

مدير قسم الإعلام في وزارة الثقافة محمد معن آل زكريا، أكّد أن منحة 2022 ستوزّع للأدباء والفنانين والصحفيين، بمبلغ (317000) للشخص الواحد، بموجب قوائم الإستلام الفعلي لعام 2021.

وأوضح آل زكريا، أن المنحة سيتم إستلامها حصراً من قبل المستفيد، والذي تم تزويده ببطاقة الماستر كارد /مصرف الرافدين.

وسيتم إطلاق صرف المنحة، إعتباراً من تاريخ 2023/8/17، ببطاقة الماستر كارد التي ستوّزع من قِبل الأتحادات المعنية.

مضيفاً أن المستثنى من الصرف هم الأشخاص المتوفين فقط.

يتبع..