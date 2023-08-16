صدور أمر قبض بحق وزير عراقي أسبق

2023/08/16 | 15:02 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، صدور أمر قبض وتحرٍّ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ على خلفيَّة إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

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دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (16 آب 2023)، بأنَّ "قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ وزير النقل الأسبق؛ في القضيَّة المُتعلّقة بالمُخالفات الحاصلة في نقل المُوظَّفين وتنسيبهم للعمل في المكاتب التابعة للشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة في عددٍ من الدول".

وأضافت الدائرة إنَّ "الوزير الأسبق قام بنقل وتنسيب مُوظَّفين في كلٍّ من إسبانيا والسويد وتونس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجويَّـة العراقيَّـة في تلك الدول".

وتابعت إنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحقّ المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في الثامن عشر من تموز في العام الماضي صدور أمرٍ باستقدام المُتَّهم في القضيَّـة ذاتها".