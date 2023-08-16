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قائمقامية السليمانية تأمر بإغلاق صالون ’جمال بغداد’ بعد متابعات

قائمقامية السليمانية تأمر بإغلاق صالون ’جمال بغداد’ بعد متابعات
قائمقامية السليمانية تأمر بإغلاق صالون ’جمال بغداد’ بعد متابعات
2023/08/16 | 16:01 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أغلق مكتب قائمقامية السليمانية، الأربعاء، صالون "جمال بغداد"، بسبب عدم الامتثال لظروف العمل والمبادئ التوجيهية للجان المختصة.

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وأمرت لجنة مكتب محافظ السليمانية بإغلاق صالون "جمال بغداد" لحين استيفائه لكافة الشروط والضوابط وسيواجه صاحبها دعوى قضائية.

وأغلقت اللجنة التابعة للقائمقامية صالون جمال بغداد في حي سرجنار بسبب عدم الالتزام بشروط العمل والمبادئ التوجيهية بشكل عام والظروف الصحية، خاصة العاملين لديه ليس لديهم بطاقات صحية، وهو ما يخالف إرشادات العمل.

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