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تفكيك شبكة تتاجر بـ{الزئبق الأحمر} يقودها ضابط في صلاح الدين

تفكيك شبكة تتاجر بـ{الزئبق الأحمر} يقودها ضابط في صلاح الدين
تفكيك شبكة تتاجر بـ{الزئبق الأحمر} يقودها ضابط في صلاح الدين
2023/08/16 | 16:10 - المصدر: الفرات نيوز

من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الرقابية في محافظة صلاح والتنسيق الامني السري مع جهاز المخابرات العراقي في صلاح الدين، وبعد أن توفرت لدى مديرية امن الافراد معلومات حول وجود شبكة تقوم بالمتاجرة بمادة ( الزئبق الاحمر ) ونقله من محافظة الانبار الى محافظة صلاح الدين وبيعه في قضاء الشرقاط، تم استحصال الموافقات .

القضائية ونصب كمين وتشكيل فريق عمل مشترك، تم إلقاء القبض على متهمين اثنين احدهما ضابط يعمل في إحدى الأجهزة الأمنية ومنهم اخر يحمل هوية مزورة، كما ضبطت بحوزتهما ( كيلو غرام وتسعمائة غرام من مادة الزئبق الرصاصي عالي الفعالية ). 

اذ دونت افاداتهما بالاعتراف وقرر السيد قاضي التحقيق توقيفهما وفق احكام المادة ( ٢٤٠ ق ع ) ابتدأ ولايزال التحقيق جارٍ لدى الشؤون الداخلية في صلاح الدين

واصل المتابعة على الفرات نيوز
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